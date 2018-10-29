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رياضة

انتر ميلان يكتسح لاتسيو بثلاثية وينتزع وصافة الدوري الإيطالي.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:41 م
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
محمد رشاد
حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على مضيفه لاتسيو، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التى جمعت الفريقين بملعب الأوليمبيكو فى إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

سجل ماورو إيكاردي هدفين لإنتر في الدقائق 28 و70، ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 41.

وارتفع رصيد إنتر إلى 22 نقطة، ليخطف المركز الثاني من نابولي بفارق الأهداف، وتجمد رصيد لاتسيو عند 18 نقطة فى المركز الرابع فى جدول المسابقة.
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