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رياضة

مانشستر سيتي يزيح ليفربول من صدارة الدوري بفوز صعب علي توتنهام ..فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:02 ص
لاعبو السيتي
لاعبو السيتي
حسن العمدة
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا علي منافسه توتنهام بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ويمبلي فى الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

جاء هدف مانشستر سيتي فى الدقيقة 6 عن طريق رياض محرز من تسديدة قوية داخل منطقه الجزاء عقب تلقيه تمريرة رائعه من زميله وسددها علي الفور لتسكن الشباك .

وبهذه النتيجه تصدر مانشستر سيتي صدارة ترتيب جدول المسابقه برصيد 26 نقطه ، وأطاح بليفربول من المركز الاول، بينما تجمد رصيد توتنهام فى المركز الخامس برصيد 21 نقطة .
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