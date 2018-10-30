استئناف عمومية الجبلاية بعد انتهاء أزمة ممثلي الصعيد

استأنفت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم أعمالها بعد احتجاج عدد من أندية الوجه القبلي لوجود أماكنها في نهاية القاعة.



وعبر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد عن تقديره لكل ممثلي الصعيد، لافتا إلى أن ترتيب جلوس الأعضاء تم وضعه بترتيب المناطق دون تقليل من أي عضو.



وأكد رئيس الجلسة عدم قبوله لأي خروج عن القواعد العامة، مشيرا إلى عزم مجلس إدارة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب اللائحة ضد أي عضو تجاوز في حق الجمعية العمومية.



واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقامة حاليا فى أحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر بعد حضور ٢٠٥ أعضاء من ممثلى الأندية من أعضاء الجمعية العمومية.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين عقب استقالة الثنائى حازم وسحر الهوارى بعد تصديق المحكمة الاقتصادية على الحكم الصادر ضدهما بالحبس مدة ٥ سنوات.



ويتنافس على خلافة حازم الهوارى أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، فيما يتنافس على مقعد المرأة كل من دينا الرفاعى والمحكمة شيماء منصور.