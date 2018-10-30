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رياضة

ريال مدريد يكشف حجم إصابة مهاجم الفريق

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:27 م
صدى البلد
إسراء أشرف
كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن حجم إصابة ماريانو دياز مهاجم الفريق، والتي لحقت به مؤخرًا.

وقال نادي العاصمة في بيان رسمي: "بعد الفحوصات الطبية التي أجراها ماريانو دياز، في مركز الخدمات الطبي لريال مدريد، تم تشخيص حالة اللاعب بإصابة في عضلة الفخذ اليمنى".

وكانت أشارت صحيفة ماركا الإسبانية أمس، إلى أن ماريانو سيغيب عن المشاركة مع ريال مدريد عن المشاركة، في فترة زمنية تصل إلى أسبوعين.
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