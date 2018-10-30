ريال مدريد يكشف حجم إصابة مهاجم الفريق

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن حجم إصابة ماريانو دياز مهاجم الفريق، والتي لحقت به مؤخرًا.



وقال نادي العاصمة في بيان رسمي: "بعد الفحوصات الطبية التي أجراها ماريانو دياز، في مركز الخدمات الطبي لريال مدريد، تم تشخيص حالة اللاعب بإصابة في عضلة الفخذ اليمنى".



وكانت أشارت صحيفة ماركا الإسبانية أمس، إلى أن ماريانو سيغيب عن المشاركة مع ريال مدريد عن المشاركة، في فترة زمنية تصل إلى أسبوعين.