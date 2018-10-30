مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب الدروس الخصوصية

وقعت مشادة كلامية على الهواء بين ضيوف أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» خلال مناقشتهم حول تجريم الدروس الخصوصية.



وقال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدروس الخصوصية أمر غير مقبول ومرفوض بشكل تام، مؤكدا أنه يؤيد تجريم الدروس الخصوصية ولكن بعد حل المشكلة وإيجاد بديل، مضيفا أن المدرسة لا تعطي المادة التعليمية للطلاب، كما أن المعلمين غير مؤهلين لتعليم الطلاب، مشيرا إلى أن فصول الثانوية العامة فارغة.



وانفعل وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلا: «لو غابت المدرسة وانتشرت الدروس الخصوصية سينخفض مفهوم الوطنية لدى الطلاب، 4 آلاف جنيه في الشهر دروس خصوصية ده بيحصل في أي دولة».



من جانبه أشار إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين، إلى أن هناك أزمة حقيقية في المدارس والفصول بسبب زيادة كثافة أعداد الطلاب، مشيرا إلى أن بعض المدرسين يعملون في أكثر من مهنة، ولابد من توفير بديل يغني المدرس عن إعطاء الدروس الخصوصية.



وأوضح الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج، أن الدروس الخصوصية «عرض لا مرض» وجزء من المنظومة التعليمية الحالية، موضحا أن الأزمة أننا تعاملنا بمبدأ «التعليم للامتحانات وليس للحياة، متابعا أننا نعيش في مثلث التخلف أحد أضلاعه مدرس يلقن وأخر متعلم يحفظ والثالث استرجاع للامتحان.



وطالب النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بتطبيق القرار من الآن خاصة على المراكز التعليمية لأنها غير معتمدة من وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن المعلمين والمناهج التي تدرس في المراكز التعليمية غير معلومة وليس هناك رقابة من الجهات المعنية.



واضطر الإعلامي أحمد موسى للخروج إلى فاصل لتهدئة ضيوفه للعودة لاستكمال الحوار مرة أخرى حول تجريم الدروس الخصوصية.