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شاهد .. اللقطات الأولى لتفجير وسط العاصمة الأفغانية كابول

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية"إكسترا نيوز"،اليوم الأربعاء،لقطات تظهر ضحايا إثر تفجير وقع في العاصمة الأفغانية كابول.

وأكدت مصادر أمنية أفغانية، إصابة 4 أشخاص على الأقل بجروح فى انفجار بالحى الخامس للشرطة فى العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأربعاء، بأن شهود عيان فى المنطقة قالوا إن الانفجار، الذى نفذ باستخدام قنبلة مغناطيسية، استهدف سيارة تابعة للشرطة، ولم تعلن أى جماعة أو افراد مناهضين للحكومة الأفغانية حتى الآن مسئوليتهم عن الانفجار.
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