ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الأربعاء 31-10-2018.

وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالي: الطماطم 9.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيه، الخيار 3 جنيهات، الفلفل الرمي 5.5 جنيهات، الباذنجان 3.5 جنيه، الكوسة 5.5، البامية 15 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل الكانتلوب 8 جنيهات للكيلو، الرمان 8 جنيهات، والجوافة 6 جنيه، والكمثرى 18 جنيهات.
loading...

ترشيحاتنا

الملح.. 3 نصائح اتبعوها لتجنب تراكم حصوات الكلى

بدء شراء كراسات شروط الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي بـ 7 محافظات

مذيع يتهم أشرف عبد الباقي بسرقة فكرة برنامجه

طريقة عمل السمك اللوت بشكل جديد

استفزت العالم كله في 10 ثوان.. لماذا برأت المحكمة المصورة المجرية بعد ركل لاجئ سوري في 2015

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

سر الإقلاع عن التدخين بلا متاعب.. 6 عادات يومية عليك مراعاتها

احترس قبل النوم..هذه الوسادة لا تصلح للاستخدام

آيتن عامر تكشف تفاصيل تحدي التخسيس مع منى الشاذلي .. صور

المصري يعين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا ومصطفى يونس للكرة

إنفانتينو يبحث تقاسم حق استضافة وزيادة عدد الفرق مونديال 2022

مصر تستضيف كبرى التدريبات العربية العسكرية درع العرب -1 بمشاركة 8 دول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو
الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والقاهرة تسجل 31 درجة.. فيديو
طريقة عمل السمك اللوت بشكل جديد
تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر نوفمبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟