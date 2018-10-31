أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الأربعاء 31-10-2018.



وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالي: الطماطم 9.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيه، الخيار 3 جنيهات، الفلفل الرمي 5.5 جنيهات، الباذنجان 3.5 جنيه، الكوسة 5.5، البامية 15 جنيه.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل الكانتلوب 8 جنيهات للكيلو، الرمان 8 جنيهات، والجوافة 6 جنيه، والكمثرى 18 جنيهات.

