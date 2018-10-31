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أخبار العالم

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة في قضية خاشقجي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن تفاصيل جديدة في قضية وفاة الصحفي السعودي، جمال خاشقي، داخل قنصلية المملكة بإسطنبول.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، عن مصادر تركية قولها إن السعودية سلمت تركيا، إفادات الموقوفين على ذمة القضية.

وأكدت المصادر أن الجانبين اتفقا على استمرار التعاون في التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، حيث عقد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب والوفد المرافق له لقاءً ثانيًا مع نظيره التركي عرفان فيدان في مكتب الأخير بالقصر العدلي في إسطنبول، واستغرق اللقاء نحو الساعة، قبل المغادرة والتوجه إلى القنصلية السعودية، التي بقي فيها لنحو 90 دقيقة.
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