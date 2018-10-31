القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

ينفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة "مصر - 5" والتي تتضمن إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينه الغردقة ، وذلك وفقًا لكافة إجراءات نظام الاستغاثة والسلامة البحري العالمي.





شملت التجربه تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة إشارة إستغاثه من العبارة بعد حدوث إنفجار بخزانات السولار وتعرض المنطقة لتلوث بحرى "بقعة زيتية"، وعلى الفور أقلعت طائرة هليكوبتر طراز "شينوك" لموقع الحدث كما تم دفع عدد من القطع البحرية وعلى متنها أطقم الغطس والإنقاذ للتعامل الفورى مع الموقف.





وتهدف التجربة إلي الوقوف على مستوي الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مخاطر تعرض أحد العبارات للغرق، والتدخل السريع لإنتشال الضحايا وإنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبي والإداري لهم، كذلك التعامل مع التلوث البحرى الناتج عن تسريب الزيوت لمياة البحر.





حيث يشارك في تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والجوية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، ووزارات النقل والسياحة والصحة والبيئة والطيران المدنى والكهرباء والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وهيئة السلامة البحرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصري.





تأتي التجربة "مصر -5" امتدادًا لسلسلة من التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة فى إطار الخطة القومية للبحث والإنقاذ ، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بالتدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أى إنسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول إلى المناطق المنعزلة برًا وبحرًا والتى يصعب الوصول إليها.



