ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:38 م
التجربة مصر 5
التجربة مصر 5
محمد إبراهيم
ينفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة "مصر - 5" والتي تتضمن إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينه الغردقة ، وذلك وفقًا لكافة إجراءات نظام الاستغاثة والسلامة البحري العالمي.

شملت التجربه تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة إشارة إستغاثه من العبارة بعد حدوث إنفجار بخزانات السولار وتعرض المنطقة لتلوث بحرى "بقعة زيتية"، وعلى الفور أقلعت طائرة هليكوبتر طراز "شينوك" لموقع الحدث كما تم دفع عدد من القطع البحرية وعلى متنها أطقم الغطس والإنقاذ للتعامل الفورى مع الموقف.

وتهدف التجربة إلي الوقوف على مستوي الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مخاطر تعرض أحد العبارات للغرق، والتدخل السريع لإنتشال الضحايا وإنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبي والإداري لهم، كذلك التعامل مع التلوث البحرى الناتج عن تسريب الزيوت لمياة البحر.

حيث يشارك في تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والجوية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، ووزارات النقل والسياحة والصحة والبيئة والطيران المدنى والكهرباء والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وهيئة السلامة البحرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصري.

تأتي التجربة "مصر -5" امتدادًا لسلسلة من التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة فى إطار الخطة القومية للبحث والإنقاذ ، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بالتدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أى إنسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول إلى المناطق المنعزلة برًا وبحرًا والتى يصعب الوصول إليها.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر والأزمات التى قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن.
القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور
القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور
القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

وداعًا للآفات الزراعية الفتاكة.. مصري يبتكر مصيدة صديقة للبيئة للقضاء عليها.. فيديو وصور

نور.. طفلة ذا فويس كيدز تغيب عن الحياة بسبب خطأ طبي

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة في قضية خاشقجي

انفجار في محيط مبنى الأمن الفيدرالي غرب روسيا

تناول هذه المشروبات سحرية وانسى آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل

سر الإقلاع عن التدخين بلا متاعب.. 6 عادات يومية عليك مراعاتها

شاهد.. صورة طفل مسرحية إنها حقا عائلة محترمة.. لن تصدق طلته

آيتن عامر تكشف تفاصيل تحدي التخسيس مع منى الشاذلي .. صور

كارتيرون يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

الهند تزيح الستار عن أطول تمثال في العالم

شاهد.. ناسا تنشر صورا مرعبة من الفضاء احتفالا بعيد الهالوين

قرار عاجل من وزير العدل اللبناني بشأن مقال مسيء للأمير محمد بن سلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

صور.. مميش يتفقد كوبري السرابيوم العائم

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فيديو

وزير النقل: خط سكة حديد جديد من أسيوط إلى نجع حمادي في 2021.. فيديو
وزير النقل: الانتهاء من خط القاهرة إسكندرية في 2020 ولا أقبل أنصاف الحلول
طبيب يكشف سبب إصابة الفنانين بالتهاب الأحبال الصوتية.. فيديو
خبير اقتصادي: مصر الدولة الوحيدة التي قضت على الهجرة غير الشرعية
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟