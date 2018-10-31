أول تعليق من محامى شيرين عبد الوهاب بعد أزمة ألبومها مع الرقابة

أكد د. حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ، أنه لا يوجد أى خلاف مع الرقابة على المصنفات الفنية بشأن ألبوم نساى، خاصة وان الألبوم تم طرحه عبر مواقع التواصل الإجتماعى فقط وهذا الإجراء لا يحتاج الى تصريح من الرقابة ،إذ أنه لم يتم طرحه فى الأسواق حتى الآن .



وتابع " حسام لطفى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " انه بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بالألبوم خلال الساعات القادمة ، مؤكدا انه على تواصل مع الرقابة ، والمسئولين عن الألبوم ملتزمون بأحكام القانون .