ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أول تعليق من محامى شيرين عبد الوهاب بعد أزمة ألبومها مع الرقابة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:42 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكد د. حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ، أنه لا يوجد أى خلاف مع الرقابة على المصنفات الفنية بشأن ألبوم نساى، خاصة وان الألبوم تم طرحه عبر مواقع التواصل الإجتماعى فقط وهذا الإجراء لا يحتاج الى تصريح من الرقابة ،إذ أنه لم يتم طرحه فى الأسواق حتى الآن .

وتابع " حسام لطفى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " انه بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بالألبوم خلال الساعات القادمة ، مؤكدا انه على تواصل مع الرقابة ، والمسئولين عن الألبوم ملتزمون بأحكام القانون .
loading...

ترشيحاتنا

كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بالنهائي الافريقي

مهاجم النجم الساحلى يقترب من الانضمام للزمالك

فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

راموس يثير الجدل بسبب لايك على انتقاد زملائه في ريال مدريد

الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو

روح بيكيه تشعل أجواء حفلة شاكيرا في تشيلي.. صور

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري إلى خارج البلاد.. نص القرار

كلاكيت.. حكاية عزوف عذراء المسرح عن الزواج.. أمينة رزق: لو اتجوزت كنت هنتحر

طالب يقتل زميله بمطواة داخل مدرسة بالمنوفية

رونالدو يحتفل بالهالوين مع صديقته وأبنائه بطريقة مجنونة

مذيع يتهم أشرف عبد الباقي بسرقة فكرة برنامجه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو
فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة
احترس.. التوابل المطحونة تسبب السرطان.. فيديو
إقبال متوسط في اليوم الأول لسحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعي.. فيديو وصور
تطوير العشوائيات: إعلان سور مجرى العيون للمدابغ منطقة إعادة تخطيط

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟