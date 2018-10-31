استشاري طب نفسي: الشباب المصري في خطر كبير.. تعرف على السبب والحل

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أنه لابد من تواصل الآباء مع الأبناء للقضاء على المشاكل التي يتعرضون لها ، وعدم اللجوء الي الطرق الخارجية،وبالتحديد في سن المراهقة .



وأضاف فرويز في " تصريحات تلفزيونية " ان سبب لجوء الشباب الي تقطيع شرايينهم هو المعاناة من الاضطرابات النفسية التي يتعرضون لها ، مطالبا الآباء والأمهات بوجود رقابة على أبنائهم ومساعدتهم في القضاء علي مشاكلهم .



وأوضح ان كثيرا من الأسر المصرية باتت مقتنعه ان الدعم المادي للأبناء كفيل لتعويضهم عن كل شي، مضيفا ان شباب المجتمع المصري أصبحوا يتعرضون الي مشاكل كثيرة ومثيرة في الفترة الأخيرة.