برلمانى يوضح أسباب انتشار العنف فى المدارس ويقترح حلولا للأزمة

علق محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، على ظاهرة انتشار العنف فى المدارس بالقول "إن السنوات الأخيرة ظهرت مشاكل اجتماعية وسلوكيات مشينة لم تكن موجودة فى المجتمع من قبل".



وأوضح "أبو حامد" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب ظهور جرائم العنف هو قصور العديد من المؤسسات والقطاعات خلال السنوات الماضية منها، التعليم والأسرة والإعلام والدراما إضافة إلى قصور الخطاب الدينى، مشيرا إلى أن الدراما على سبيل المثال أصبح العنف يتصدر معظم مشاهدها.



وأضاف "أبو حامد" أن القضاء على مشكلة العنف بين الطلاب يتطلب وقتا طويلا تتكاتف فيه كافة الجهات المعنية لتغيير مضمون ما يتم تعليمه أو تلقينه للطلاب، لافتا إلى ضرورة وجود أخصائى بكل مدرسة لمعالجة مشاكل الطلاب النفسية أولا بأول.



يذكر أن عددا من الطلبة اقتحموا فصلا للطالبات بمدرسة بشبرا الخيمة واعتدوا عليهن.