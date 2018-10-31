ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى يوضح أسباب انتشار العنف فى المدارس ويقترح حلولا للأزمة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:32 م
صدى البلد
أسامة علي
علق محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، على ظاهرة انتشار العنف فى المدارس بالقول "إن السنوات الأخيرة ظهرت مشاكل اجتماعية وسلوكيات مشينة لم تكن موجودة فى المجتمع من قبل".

وأوضح "أبو حامد" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب ظهور جرائم العنف هو قصور العديد من المؤسسات والقطاعات خلال السنوات الماضية منها، التعليم والأسرة والإعلام والدراما إضافة إلى قصور الخطاب الدينى، مشيرا إلى أن الدراما على سبيل المثال أصبح العنف يتصدر معظم مشاهدها.

وأضاف "أبو حامد" أن القضاء على مشكلة العنف بين الطلاب يتطلب وقتا طويلا تتكاتف فيه كافة الجهات المعنية لتغيير مضمون ما يتم تعليمه أو تلقينه للطلاب، لافتا إلى ضرورة وجود أخصائى بكل مدرسة لمعالجة مشاكل الطلاب النفسية أولا بأول.

يذكر أن عددا من الطلبة اقتحموا فصلا للطالبات بمدرسة بشبرا الخيمة واعتدوا عليهن.
loading...

ترشيحاتنا

ضبط الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالمنوفية

رقم خرافى لمصروفات هيكتور كوبر فى ميزانية اتحاد الكرة السنوية.. مستند

الزراعة: انفراج أزمة البطاطس خلال شهر.. فيديو

إحباط تهريب 300 كيلو بانجو مخبأة بـ معدة ثقيلة بقناة السويس..فيديو

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

شاهد.. تعليق هيدي كرم على سرقة طفل أموالا من حقيبة أمه

استشاري طب نفسي: الشباب المصري في خطر كبير.. تعرف على السبب والحل

رئيس FIFA يطالب أمير قطر بتنظيم مونديال 2022 بالاشتراك مع دول المقاطعة العربية

تعليق صادم لـ مصطفى يونس عن علاقته بالاهلي عقب توليه إدارة الكرة بالمصري

سولاري يعلن تشكيلة ريال مدريد الرسمية في أول مباراة بعد إقالة لوبيتيجي

محافظ بورسعيد يحذر من أي أعمال شغب والخروج عن القانون

ميسي يوجه رسالة لكل مرضى فيروس سي بالعالم للعلاج فى مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

فيديو

أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو
طريقة عمل كيكة السفن آب
تعرف على سبب انفعال أحمد موسى بشدة على الهواء.. فيديو
بدر عبد العاطي: ألمانيا في مقدمة السياحة الوافدة إلى مصر منذ 2015

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟