طارق الرفاعى: الحكومة تتعامل بجدية لحل مشكلة القمامة

قال الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إن ملف انتشار القمامة يحظى بالاهتمام من الجميع، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولى قام بتخصيص أرقام ساخنة وواتس اب لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالقمامة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي إن الحكومة قامت باستقبال شكاوى كثيرة خلال الفترة الماضية، وهناك تعامل جاد للقضاء عليها.



وأشار إلى أن المنظومة تلقت أكثر من 22 ألف رسالة خلال الثلاثة أسابيع الماضية تؤكد انتشار قمامة.



وأوضح أن أى شكوى تاتى الى الحكومة يتم فحصها وتحويلها للمحافظات و المسئولين لحلها، وكشف ان هناك تعليمات من رئيس الحكومة بحل جميع الشكاوى التى تاـتي من المواطنين.

