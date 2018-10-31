مستشار التعليم العالي يكشف عن الأوراق المطلوبة للترشح فى انتخابات الطلاب





مشيرا إلى أن اللائحة الطلابية لم تذكرها نصا، ولكن الأوراق المطلوبة ترجمة للشروط الواجب توافرها في المتقدمين للترشح.



وأضاف عبد اللطيف، في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أنه يتعين على كل طالب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وإحضار شهادة تفيد ممارسته للنشاط، ويتم استخراجها من رعاية الشباب حسب اللجنة المتقدم لها، والممارس للنشاط بها.



وأوضح مستشار وزير التعليم العالي، أنه سيتم تسليم الطالب المتقدم للترشح استمارة يملؤها ببياناته، ويحتفظ بكعب الاستمارة، داعيا موظفي رعاية الشباب التحقق من استيفاء أوراق الترشح من الطلاب المتقدمين، قبل استلام استمارات الترشح.



وينطلق غدا الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث يفتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر حتى تمام الساعة 5 مساء.



ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر المقبل.





قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن هناك أوراقا يتم طلبها من الطالب المتقدم للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب.