هند النعساني ناعية حمدي قنديل: فقدنا قامة إعلامية كبيرة.. فيديو

نعت الإعلامية هند النعسانى، الإعلامى الكبير حمدى قنديل الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، مؤكدة أنه قامة إعلامية كبيرة فى عالم الإعلام.



وتوفى أمس الإعلامى حمدى قنديل بعد صراع طويل من المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد مسيرة كبيرة من العطاء.



وأعلن عاصم قنديل المحامى، وفاة شقيقه الإعلامى الكبير حمدى قنديل داخل شقته بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الرحمن الرحيم، بطريق صلاح سالم عقب أداء صلاة الظهر اليوم الخميس.



