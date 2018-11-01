الشركة المنفذة للمحطة النووية تفتتح مقرها في القاهرة.. صور

افتتحت شركة ASE (القسم الهندسي لمؤسسة "روس اتوم" الحكومية) رسميا مكتبها في القاهرة، شارك في مراسم الافتتاح سيرغي كيربيتشينكو السفير المفوض فوق العادة لروسيا الاتحادية في مصر وعبد الحميد الدسوقي ممثل مكتب إدارة محطات الطاقة النووية في مصر (NPPA) وغريغوري سوسنين نائب رئيس الشركة المساهمة الهندسية "ASE" المنفذة للمشروع في مصر.



وقال غريغوري سوسنين، إن مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر هو مشروع طموح يتطلب تنفيذه عملًا واضحًا ومنسقًا لجميع مؤسساتنا مع تحقيق أقصى قدر من التحسين لجميع العمليات. في الوقت الحالي يمر المشروع في مرحلة الترخيص والأعمال التحضيرية، فإن نطاق العمل ما يزال يتزايد، والحاجة إلى التنسيق الوثيق مع الجانب المصري يزداد أيضا. لذلك، فإن افتتاح مكتب هو خطوة منطقية طال انتظارها في تطوير علاقاتنا من طرفين. وسيسمح هذا في حل المسائل العملية بالسرعة المطلوبة لضمان مخطط المشروع اللازم لتنفيذ مختلف الموافقات".



وقال الدكتور عبد الحميد الدسوقي ممثل مكتب شركة ASE (القسم الهندسي لمؤسسة "روساتوم" الحكومية) في القاهرة: "لقد أكدنا سابقا أن مصر يجب أن تكون بالنسبة للعاملين في شركة "ASE" بمثابة الوطن الثاني. إننا ندرك أهمية هذا المشروع لكلا البلدين، وإننا نستطيع التعاون المثمر مع الفريق الروسي ونحن سعداء للغاية لأن زملائنا الروس تمكنوا في مصر من إيجاد الظروف الأكثر راحة وملائمة لمواصلة العمل لصالح بلادنا. لقد وجدتم بيتكم على ارضنا، ونحن على يقين أن تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات سيعود بالنفع الكبير على نجاح تنفيذ مشروعنا".



تقوم مؤسسة "روساتوم" الحكومية في مصر بتنفيذ أحد أكبر المشاريع لبناء محطة للطاقة النووية. يشمل مشروع محطة "الضبعة" للطاقة النووية في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط بناء أربع وحدات طاقة VVER-1200 التي تنتمي للجيل الثالث بلس وتوريد الوقود النووي الروسي لكامل دورة حياة محطة الطاقة النووية وتدريب الأفراد ودعم الجانب المصري في تشغيل وصيانة محطة الطاقة النووية خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة. وبموجب إتفاق آخر سيقوم الجانب الروسي ببناء المنشأت و تقديم الحاويات الخاصة بتخزين الوقود النووي المستنفذ