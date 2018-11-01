سيمنز: نحرص على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية .. فيديو

قال رولاند بوش، عضو مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية، أن الشركة عملت على إنشاء مركز صيانة للتوربينات بمنطقة قناة السويس.



وأضاف "بوش" أنهم يعملون على تدريب العمال المصريين في مشروعات الطاقة بمنطقة القناة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات توفر الكثير من فرص العمل للشباب المصري.



وتابع "بوش" أنه يجب عدم التقليل من شأن التدريب المهني للشباب، حيث أنهم يستثمرون وينفقون الكثير في تقديم التدريب المهني لهم من خلال التعامل مع التكنولوجيا لتأهيلهم لسوق العمل في المستقبل.

