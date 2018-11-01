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رياضة

سيراميكا كليوباترا يسقط في فخ التعادل أمام الشمس في دورى القسم الثاني..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - عبدالله هشام
تعادل فريق سيراميكا كليوباترا سلبيا مع منافسه الشمس في المباراة التى اقيمت علي ملعب الشمساوية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني "مظاليم".

سجل الشمس هدف عن طريق بابا ديوب في الدقيقة 80 من عمر اللقاء واحتسبه الحكم تسلل،واضاع لاعبو سيراميكا كليوباترا الكثير من الهجمات أمام استماتة دفاع الشمساوية .

جدير بالذكر ان سيراميكا كليوباترا يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة" برصيد 17 نقطة مؤقتا بينما جاء الشمس في المركز السادس برصيد 13 نقطة مؤقتا .
سيراميكا كليوباترا يسقط في فخ التعادل أمام الشمس في دورى القسم الثاني..صور
سيراميكا كليوباترا يسقط في فخ التعادل أمام الشمس في دورى القسم الثاني..صور
سيراميكا كليوباترا يسقط في فخ التعادل أمام الشمس في دورى القسم الثاني..صور
سيراميكا كليوباترا يسقط في فخ التعادل أمام الشمس في دورى القسم الثاني..صور
سيراميكا كليوباترا يسقط في فخ التعادل أمام الشمس في دورى القسم الثاني..صور
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