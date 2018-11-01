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اقتصاد

المصارف العربية يطلق مؤتمر الشراكة والتنمية المستدامة في نوفمبر بـ بيروت

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:05 م
الشيخ محمد الجراح
الشيخ محمد الجراح الصباح
محمد يحيي
يعقد اتحاد المصارف العربية برئاسة الشيخ محمد الجراح الصباح منتصف نوفمبر الجاري ولمدة يومين في الفترة من 15 إلي 16 من الشهر الحالي؛ فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي الـ24 بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"،بمشاركة 700 شخصية قيادية مصرفية ومحافظي البنوك المركزية العربية وعدد من وزراء التخطيط و المالية و الاقتصاد العرب.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تكريما لعدد من الشخصيات المصرفية العربية من بينهم الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي ومنحه جائزة " الرؤية القيادية لعام 2018".

وقال الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس الاتحاد، أن منح " الحميدي" جائزة الرؤية القيادية للعام الجاري، تقديرا لعطائه وانجازاته في التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول الأعضاء بصندوق النقد العربي، بالاضافة لدعم جهود الدول العربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وإرساء مقومات التنمية المستدامة، إضافة إلى جهوده المقدرة في مشروع نظام المقاصة العربية بما يساهم في دعم فرص الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية، ومساهمته كذلك في دفع مسيرة العمل المصرفي العربي.

وذكر "الجراح" أن جائزة "الرؤية القيادية" هي أرقى جائزة يمنحها الاتحاد على مستوى العالم العربي، والتي من المقرر منحها لـ"الحميدي" بإجماع اللجنة التنفيذية لـ" المصارف العربية"، خلال اجتماعها في بيروت أوائل أكتوبر الماضي.
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