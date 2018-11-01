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تعليم

ندوة بـ هندسة جنوب الوادي تناقش طرق الوقاية وعلاج الإدمان.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:04 م
صدى البلد
يوسف رجب
نظمت كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى، اليوم الخميس، ندوة عن" طرق الوقاية وعلاج الإدمان"، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة جنوب الوادي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالقاهرة، بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية ومحمد السيد الكامل- مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة.

أكد الدكتور يوسف غرباوي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، بأن طلاب الجامعة هم صوت الجامعة للمجتمع ويجب توعيتهم حتى يتمكنوا من نقل خبراتهم التوعوية وما تدربوا عليه إلى أقرانهم وذويهم خارج أسوار الجامعة حتى تعم الفائدة وتحدث التنمية الحقيقية للمجتمع.

قال الشيخ أحمد أبوالوفا- مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، إن الشريعة الإسلامية حرمت المسكرات والمخدرات، نظرًا لما لها من أضرار فادحة، حيث أن الإسلام يسعى من خلال تعاليمه وآدابه إلى الحفاظ على النفس والمال والعقل والعرض.

وتحدث محمد شحاتة يوسف- ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حول الدور الذي يقوم به الصندوق من خلال البرامج الوقائية والندوات التوعوية، مشيرًا إلى أن هذه الندوة سوف يعقبها دورات تدريبية تهدف إلى تلقى التدريب الخاص بإعداد القيادات الشبابية فى الوقاية من التدخين ومخاطر الإدمان.

وقال الدكتور فرج خضارى- وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات وورش عمل وزيارات ميدانية يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة من أجل تدعيم روابط الصلة بين الجامعة والمجتمع، مضيفًا بأن الندوة تأتى ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية الدكتور عباس منصور- رئيس الجامعة والدكتور يوسف غرباوي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال تاج عبد الجابر- عميد كلية الهندسة بقنا.
ندوة بـ هندسة جنوب الوادي تناقش طرق الوقاية وعلاج الإدمان.. صور
ندوة بـ هندسة جنوب الوادي تناقش طرق الوقاية وعلاج الإدمان.. صور
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