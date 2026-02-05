حماس: الاحتلال يتعامل مع الأسرى كأهداف مفتوحة ويواصل سياسة الانتقام

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن اغتيال الأسير المحرر باسل الهيموني المبعد إلى قطاع غزة دليل على أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى والمحررين كأهداف مفتوحة ويواصل سياسة الانتقام منهم حتى بعد تحررهم في استخفاف كامل بالقانون الدولي وبكل الاتفاقات التي أبرمها.

وقال شديد في تصريحات له : ننعى الشهيد الهيموني لنؤكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن نهج خطير اتبعه الاحتلال خلال حرب الإبادة حيث اغتال عددًا كبيرًا من الأسرى المحررين في محاولة للانتقام من تاريخهم النضالي ومكانتهم الوطنية.

وأضاف : استهداف الاحتلال للأسرى داخل السجون وكذلك المحررين يفضح العقلية الإجرامية للاحتلال الذي يرى فيهم خطرًا على مشروعه الفاشي ولما تمثله تجربة الأسرى من وعي وصلابة وإلهام للأجيال القادمة.

وتابع : هذه السياسات العدوانية لن تنجح في ردع شعبنا أو إخضاعه بل ستؤدي إلى مزيد من التمسك بخيار المقاومة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط بكل قوة للجم الاحتلال وإيقاف مجازره بحق أبناء الشعب الفلسطيني وإلى اعتبار استهداف الأسرى والمحررين جريمة حرب تستوجب المحاسبة.