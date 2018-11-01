هكذا نعى مصطفى بكري الإعلامي القدير حمدي قنديل

نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري الإعلامي الكبير حمدي قنديل، وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إن حمدي قنديل توفى في منزله بعد صراعه مع المرض عن عمر يناهر 82 عاما، مؤكدا أن مصر والعالم العربي فقدوا إعلاميا قديرا مثل الراحل حمدي قنديل.



وأوضح «بكري» أن حمدي قنديل اشتهر بتقديم برامج تليفزيونية تحلل و ترصد الأوضاع السياسية المصرية والعربية وأبرزها «رئيس التحرير» و «قلم رصاص» وتقلد العديد من المراكز الهامة، كما فاز بـ شخصية العام الإعلامية وجائزة الصحافة العربية.