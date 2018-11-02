التنمية المحلية: مسابقة لاختيار أفضل عاصمة ومدينة وحي وقرية على مستوى المحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على رعاية مسابقة وزارة التنمية المحلية لاختيار أفضل (عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية ) على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تستهدف تحفيز القيادات والإرتقاء بمستوى أداء الإدارة المحلية .



وأضاف شعراوي في تصريحات صحفية ، اليوم الجمعة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن المسابقة تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات التى تقدم له.



ولفت إلى أن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة فى جميع الجوانب التى تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصرى وسيكون الاختيار مبنى على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة.



من جانبه، نوه اللواء محمود شعراوى إلى أن المسابقة ترتكز على 5 محاور أساسية تشمل الإصحاح البيئى والتنمية العمرانية والتنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتحسين الخدمات.



وأضاف الوزير أنه يأتى تحت كل محور مجموعة من البنود الفرعية التى تساعد على تقييم أداء الوحدات المحلية فيما يخص هذا المحور ، حيث يخصص درجة لكل محور ويتم ترتيب الوحدات المحلية المتسابقة حسب إجمالى درجاتها فى جميع المحاور .



وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المسابقة ستنفذ على مرحلتين ، المرحلة الأولى على مستوى المحافظات حيث ستكون مسابقة داخلية على مستوى المحافظة ، لاختيار أفضل حى من عواصم المحافظات المقسمة إلى أحياء وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات وأفضل قرية وتشكل لجنة برئاسة السكرتير العام وبعضوية ممثلين عن ( جهاز شئون البيئة ، مديرية الشئون الصحية ، مديرية الزراعة ، مديرية التربية والتعليم ، مديرية الشباب والرياضة ) إضافة الى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالمحافظة وتحدد الوحدات المحلية الفائزة وتخطر وزارة التنمية المحلية بها.



وفيما يخص المرحلة الثانية، قال وزير التنمية المحلية إنها تجرى على مستوى الجمهورية حيث سيتم خلالها تصفية الوحدات المحلية الفائزة من كل محافظة وتحديد المراكز الثلاث الأولى للعواصم والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية ، ويقوم بالاختيار ثلاث لجان متخصصة تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والوزاراة المعنية وبعض الخبراء والمتخصصين ، وسيصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء .



وأضاف اللواء محمود شعراوى أن توزيع الجوائز المالية سيكون على مستوى المدن والأحياء الجائزة الأولي ٢ مليون جنيه والجائزة الثانية مليون جنيه والجائزة الثالثة ٥٠٠ ألف جنيه ، وفيما يخص الوحدات المحلية القروية ستكون الجائزة الأولى مليون جنيه والجائزة الثانية ٥٠٠ ألف جنيه والجائزة الثالثة ٣٠٠ ألف جنيه .



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم صرف نسبة ٥ ٪؜ من قيمة الجائزة كمكافئات للعاملين بالجهاز الإدارى بالوحدة المحلية الفائزة .



وأضاف اللواء شعراوى أنه سيكون هناك حوافز معنوية تتمثل فى التصعيد الوظيفى للقيادات المحلية المسئولة عن الوحدات المحلية الفائزة ، مضيفًا أنه بالنسبة للمدينة الأولى والحى الأول يتم تعيين رئيس المدينة أو رئيس الحى فى أول حركة قادمة للقيادات بالمحليات سكرتيرًا عامًا أو سكرتير عامًا مساعدًا حسب درجته الوظيفية ، أما بالنسبة للقرية الأولى سيتم تعيين رئيس القرية فى أول حركة قادمة رئيسًا لإحدى المدن .



وكشف اللواء محمود شعراوي أنه سيتم أيضًا دراسة إشراك القيادات المحلية المسؤولة عن الوحدات المحلية الفائزة بالمسابقة في المؤتمر الثاني للتميز الحكومى العام المقبل والذي يعقد بالتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة برعاية رئيس الجمهورية.



وفيما يخص أهم ملامح محاور التقييم في المسابقة للمدينة والحي والقرية قال الوزير ان ذلك سيتم عبر ٥ محاور تم تحديدها منها الإصحاح البيئي خاصة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ، وجهود الوحدة المحلية في رفع تراكمات القمامة وتغطية الترع والمصارف ، كما سيتم تقييم التنمية العمرانية للمدينة والحي وفقًا لدورهما في صياغة الرؤية الجمالية للميادين والشوارع والتصدي لمخالفات البناء وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع وتوافر شروط الدفاع المدني والإطفاء في المباني الحيوية والخدمية والحكومية ، وحول محور التنمية المحلية سيتم وفقًا لجهود المدينة والحي لتنفيذ برنامج محو الأمية والقضية السكانية وتشغيل الشباب وتحصيل مستحقات الدولة ودعم المرأة المعيلة ، كما سيتضمن المحور الرابع والخامس الخاصين بالمشاركة الشعبية وتحسين جودة الخدمات بالمدينة والحي قدرتهما علي حشد الجهود الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات خدمية وإنتاجية وأعمال الصيانة للمدارس وتبسيط الإجراءات الخدمات الجماهيرية ونظافة المستشفيات والوحدات الصحية وانضباطها ونجاح مراكز الشباب وميكنة الخدمات .



