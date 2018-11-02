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فن

زوجة سامى العدل تحيي ذكرى ميلاده بصورة نادرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
سمر سعد
أحيت الصحفية ماجدة نور الدين، ذكرى ميلاد زوجها الفنان الراحل سامى العدل، بنشر صورة نادرة لها برفقته وذلك على صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.

وعلقت ماجدة قائلة: "في الجنة حبيبي بإذن الله".

ومن المعروف أن الفنان الراحل سامى العدل ولد في الثاني من نوفمبر عام ١٩٤٦، بقرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان من نجوم دفعته كل من الفنانين فاروق الفيشاوي، وعماد رشاد، وإبراهيم يسري.

يعمل أشقاؤه بالوسط الفني، وهم السناريست الدكتور مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والسيناريست والمنتج الدكتور محمد العدل.
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