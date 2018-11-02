لاعبو الأهلي: هدفنا الفوز بكأس افريقيا ولن نسمح بتكرار سيناريو الوداد

أكد لاعبو الفريق الاول لكرة القدم فى النادى الاهلى أن هدفهم هو الفوز بكأس دورى الابطال الافريقى وسعيهم لحسم المواجهة مع فريق الترجى التونسى من مباراة الذهاب التى يستضيفها ملعب الجيش فى برج العرب مساء اليوم وعدم تكرار سيناريو الوداد المغربى فى نهائى العام الماضى.



وقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق إن الفريق جاهز لمواجهة الترجي التونسي مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.وأضاف: «لدينا رغبة قوية في تحقيق اللقب الإفريقي، واستعادة عرش القارة من جديد وإسعاد جماهير الأهلي».



وأوضح : «كانت بطولة صعبة للغاية هذا الموسم، ومررنا بالعديد من المواقف الصعبة واليوم نحن نخوض النهائي ولدينا طموحات كبيرة للتتويج باللقب الإفريقي التاسع في تاريخ القلعة الحمراء».



وأكد إكرامي: «لن نسمح بتكرار خسارة اللقب الإفريقي كما حدث الموسم الماضي في النهائي أمام الوداد المغربي، ولدينا ثقة كبيرة في تحقيق الفوز بالبطولة الإفريقية، خاصة أنه سيكون من الصعب أن نصل للنهائي للعام الثاني على التوالي ونخسر اللقب وقتها سيكون أمرا قاسيا جدا».



وأضاف أن لاعبي الأهلي يقدرون تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ويدركون جيدا أهمية المباراة، ويعلمون أننا على اعتاب التاريخ حال حصد البطولة الإفريقية في نسختها الحالية.



وأشار حارس الأهلي إلى أن هذا الجيل يستحق التتويج باللقب الإفريقي، وجميعنا نرى أننا أمام فرصة ذهبية للقتال لإتمام الأمر بنجاح، حيث هناك من الجيل الحالي من نجح في التتويج باللقب في أعوام سابقة وهناك لاعبون لم يحققوا اللقب من قبل، ومن ثم يتطلعون أيضا للوصول إلى هذا الأمر.



وذكر شريف إكرامي أن هناك دوافع بالجملة أمام لاعبي الأهلي للسعي نحو التتويج باللقب الإفريقي هذا الموسم، مؤكدًا رغبة الجميع في الوصول إلى منصة التتويج.



وأتم شريف إكرامي: «نحتاج إلى التوفيق في مباراة اليوم؛ من أجل تحقيق نتيجة جيدة لقطع خطوة في مشوار التتويج باللقب الإفريقي، وواثق إن أي 11 لاعبا في الملعب سيكونون قادرين على القتال لتحقيق الهدف المنشود».



من جانبه قال سعد سمير، مدافع الفريق أن رفع الكأس الإفريقية التاسعة هي بمثابة حلم لدى جميع لاعبي الفريق.وأضاف أن الفريق لديه طموح كبير للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي لتسهيل المهمة في مباراة العودة بتونس.



وأتم: «اعتدنا من جماهيرنا الوقوف خلفنا في المواقف الصعبة والحاسمة، وهذا ما ننتظره منهم الليلة».



أما المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق جاهز تماما لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي في مواجهة الليلة التي يحتضنها استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



وأضاف: «لدينا طموحات كبيرة لتحقيق الفوز وقطع خطوة مهمة في مشوار حصد لقب البطولة الإفريقية، خاصة أنه حلم يراودنا؛ سواء كلاعبين أو جهاز فني، ونعلم بالطبع أن جماهير الأهلي متعطشة لاستعادة اللقب من جديد».



وأوضح أن الفريق ينتظر جماهير الأهلي في مباراة اليوم؛ من أجل الاستفادة من دعمهم المعنوي في تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة في تونس الجمعة المقبل.