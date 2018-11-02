إصابة نقيب شرطة و5 مجندين فى انقلاب سيارة شرطة بقنا

أصيب نقيب شرطة و 5 مجندين فى حادث انقلاب سيارة شرطة بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام قرية البطحة.



وتلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا بانقلاب سيارة أمن مركزى بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى، أما قرية البطحه، نتج عنها إصابة كل من محمود مسعود النجار 33 عام- نقيب شرطة، مصاب بجرح قطعى بالأذن اليسرى، مصطفى أحمد حسين 22 عام- مجند، مصاب بنزيف فى المخ،محمود عبدالسلام محمود 22 عام- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد فوزي محمد 22عام –مجند مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، صلاح محمد أحمد 22 عاما- مجند، مصاب بكدمات وسحجات، محمد عمر علي22 عاما- مجند، مصاب بسحجات وكدمات.



من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف- مدير المرفق، بـ 4 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.



