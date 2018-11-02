إبراهيم فايق: اسعى.. دي التاسعة يا أهلاوي

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجى، في نهائى أفريقيا التى يستضيفها استاد برج العرب فى التاسعة مساء اليوم.



وكتب فايق في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏أسعى.. دي التاسعة يا أهلاوي".



ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

