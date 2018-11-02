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أخبار البلد

الصحة تدفع بـ 45 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين منتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:53 م
عبدالصمد ماهر
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، علي الدفع بـ ٤٥ سيارة إسعاف مجهزة وعناية مركزة لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم، لافتة إلى أنه تم تزويد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ بوحدة رعاية فائقة فضلا عن 3 عيادات طبية مجهزة مزودة بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية المتكاملة ومزودة بـأطباء من كل التخصصات.

جاء ذلك اليوم، خلال تفقدها المركز الإقليمي للإسعاف بشرم الشيخ يرافقها الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن خطة الإسعاف تتضمن تمركز ٤ سيارات إسعاف مجهزة داخل قاعة المؤتمرات وسيارتين خارج القاعة، مضيفًا أن مقرات إقامة الوفود تحظى بتغطية اسعافية لكل فنادق الاقامة من خلال سيارات إسعاف مجهزة، لافتا إلى أن الطرق الداخلية والفرعية وطريق السلام الرئيسي مؤمن بتمركزات حرة من السابعة صباحا حتى الثانية عشر صباحا على مسافة ١٠ كم بإجمالي ١٤ سيارة إسعاف بواقع سيارة لكل ١ كم ومن الثانية عشر صباحا حتى الساعة السابعة صباحا يتم تأمين الطريق بإجمالي ١٠ سيارات إسعاف بموجب سيارة لكل ٢ كم أما فيما يتعلق بمطار شرم الشيخ يتم تأمين المطار بـ ٤ سيارات إسعاف بموجب سيارتين داخل المهبط وسيارتين خارج المهبط.

وعن وحدات الطوارئ والأزمات، أكدت وزيرة الصحة والسكان أنه تم توفير وحدتين للطوارئ والتدخل الطبي الميداني يعمل بها طبيب ومشرف إسعاف لكل وحدة فضلا عن توفير سيارتين للتدخل الطبي والاستجابة الأولية.

وأوضح الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن غرفة ادارة الأزمات والمتابعة تنعقد بمقر الهيئة في شرم الشيخ على مدار الساعة منذ بدء تنفيذ الخطة لمتابعة تنفيذ الخطة وإعداد تقارير دورية وإرسالها لفريق القيادة والتحكم وكذلك متابعة تحركات السيارات الاسعافية في جنوب سيناء.
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