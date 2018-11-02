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رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي لملاقاة منافسه الترجي التونسي على ملعب برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم في ذهاب نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا .

ومن المتوقع ان يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي اللقاء بهذا التشكيل :-

حراسة المرمى :- محمد الشناوي

الدفاع :- ساليف كوليبالي - سعد سمير - أحمد فتحي - أيمن أشرف

الوسط :- عمرو السولية - حسام عاشور - وليد سليمان - أحمد حمودي - ميدو جابر "إسلام محارب"

الهجوم :- وليد أزارو
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ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟