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رياضة

إنبي ينهي الشوط الأول أمام الجونة بالتعادل 1/1.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:44 م
فريق الجونة
فريق الجونة
يسرى غازى
أنهى فريق الجونة الشوط الأول أمام انبى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما فى المباراة المقامة على ملعب استاد الجونة فى اطار الجولة الثانية عشر بالدورى الممتاز.

تقدم أحمد سعيد أوكا لاعب الجونة بالهدف الأول من ركلة جزاء ثم عادل فى الدقيقة 41 عماد فتحى لاعب الفريق البترولى النتيجة وسجل هدف فريقه الأول.

ومنح سعيد حمزة حكم اللقاء البطاقة الصفراء لثنائى الفريق البترولى عمرو الحلوانى وعبد الرحمن عامر نظرا لإرتكابهما أخطاء ضد لاعبى المنافس.
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