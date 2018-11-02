تنسيقية شباب الأحزاب: نسعى لتحسين أوضاع اللاجئين بمنتدى شباب العالم

قال أحمد البشبيشي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية عملت على مدار أكثر من 3 شهور على إعداد المحاور التى تشارك بها في منتدى شباب العالم، آملين فى أن تحقق تلك المحاور الأهداف المنشودة من المنتدى.



وأضاف "البشبيشي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن الهدف من المنتدى هو خروج حلقة النقاش بأفكار وأهداف موحدة، يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى خدمة المحاور التي تسعى التنسيقية لتحقيقها، سواء فيما يتعلق بعودة الريادة المصرية للقارة الأفريقية، أو على مستوى التعاون الأورومتوسطي.



وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنهم يطالبون خلال المنتدى بتعديل ميثاق الأمم المتحدة، الخاص بشئون اللاجئين، ليتوافق مع أوضاعهم الحالية، والتى تختلف كثيرًا عن الوقت الذي أصدر فيه الميثاق، إضافة إلى نظرة لحق الفيتو، التي يتم استخدامها لأغراض أخرى غير التي أنشئت من أجله، وهى نصرة الضعفاء.



وينطلق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر الجارى، فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة، فضلا عن مشاركة عدد من القوى الحزبية الممثلة فى تنسيقية شباب الأحزاب.