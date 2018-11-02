الجهاز الفني للإسماعيلي يجتمع مع رباعي الفريق قبل مباراة المصري

عقد البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلي، ومحمد محسن أبوجريشة المدرب العام، اجتماعا مع رباعى الفريق حسنى عبدربه وعصام الحضرى وكريستوفر ميندوجا وباهر المحمدى، وذلك على هامش المران الختامى لمواجهة المصري.



وانهى الفريق تحضيراته لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الخامسة من مساء غدا السبت ، ضمن منافسات الأسبوع الــ12 بالدورى المحلى.



ويحرص جهاز الدراويش على عقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين، للعمل على تحفيزهم لضمان استمرار تألقهم ضمن صفوف الفريق.