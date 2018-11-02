دكة بدلاء هجومية للأهلي أمام الترجى في نهائى افريقيا

استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على لطفي حارس الفريق وأحمد حمدى من قائمة مباراة الترجي التونسي التي تقام في التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وجاءت دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي، هجومية للغاية بعدما ضمت شريف اكرامى، محمد هانى، صبري رحيل، كريم نيدفيد، ميدو جابر، صلاح محسن، مروان محسن.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمي: محمد الشناوي.



خط الدفاع: سعد سمير، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد فتحي.



خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودي.



خط الهجوم: وليد أزارو.