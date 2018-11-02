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أخبار العالم

القبض على أليك بالدوين في نيويورك بتهمة الاعتداء

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:31 م
الممثل أليك بالدوين
الممثل أليك بالدوين يجسد شخصية ترامب
أحمد محرم
أفادت قناة "سي إن إن"، بأن السلطات الأمريكية، ألقت القبض على الممثل الشهير أليك بالدوين، في مدينة نيويورك بتهمة الاعتداء.

وأضافت القناة، أن شرطة نيويورك لم تفصح عن تفاصيل بشأن واقعة الاعتداء.

ويجسد بالدوين، شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في برنامج المنوعات "ساترداي نايت لايف"، بطريقة تسخر من تصرفاته، كما يقدم برنامجًا حواريًا على شبكة "إيه بي سي".
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