توفيق عكاشة: معييش فلوس واستقلت من التليفزيون المصري.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه خاض انتخابات مجلس النواب وحصل على أعلى أصوات في تاريخ البرلمان، وتم شطبه من البرلمان، وكان مذيعا في التليفزيون المصري لمدة 28 عاما، وتعرضت لمحاولات طرد من التليفزيون، وذلك دفعه إلى تقديم استقالته من التليفزيون المصري الثلاثاء الماضي.



وأضاف عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة": "أنا معييش فلوس، ولدي موظفين يشتغلون بالمزرعة الخاصة بي لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين، وتم إبلاغي بالأمس بأنهم تركوا العمل بسبب عدم تواجد رواتب".



وتابع: "كل العقبات والصعوبات التي أمر بها لم تكسرني، وعندما طلبني الوطن قلت أنا جندي مجند في خندق هذا الوطن الذي يخوض واحدة من أشرس المعارك في تاريخه من حروب الجيل الخامس".