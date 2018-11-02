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رياضة

الأهلي يتقدم على الترجي التونسي بهدف وليد سليمان بالشوط الأول.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه الترجي التونسي متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قبل انطلاق المباراة حرص لاعبو الفريقين على الوقوف لالتقاط صورة تذكارية لتلك المباراة المرتقبة.

بدأ النادي الأهلي بالضغط على دفاعات الترجي التونسي وذلك بحثًا عن الهدف الأول إلا أن دفاعات الفريق بدأت المباراة مترابطة أمام الهجوم الأحمر.

وسقط في الدقيقة 2 نجم الأهلى وليد سليمان على أرض الملعب بعد كرة مشتركة هوائية مع أحد لاعبي الترجي التونسي وهو الأمر الذي استدعى الحكم الجزائري مهدي عبيد لإيقاف المباراة واستدعاء الطاقم الطبي للفريق الأحمر.

وأثار وليد سليمان خوف جماهير النادي الأهلي إلا أنه عاد من جديد إلى أرض الملعب.

وتقدم لاعبو الترجي بكرة مرتدة من فران كوم والذي مرر كرة طويلة بين دفاعات الفريق الأحمر بالدقيقة 7 إلا أن الحارس محمد الشناوي استطاع التصدي لها بسهولة.

واحتسب مهدي عبيد خطأ خطيرا على سعد سمير بعد عركلته للاعب الترجي يوسف البلايلي في الدقيقة 9 ألا أن الفريق الترجي لم يحسن استغلالها لتنتهي بركلة مرمى للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 11 سقط أيمن أشرف على أرض الملعب مطالبًا بدخول الجهاز الطبي للنادي الأهلي لإسعافه وذلك بعد شعوره شد عضلي.

واحتسب في الدقيقة 17 الحكم مهدي عبيد، خطأ خطيرا على المدافع شمس الدين الزوادي مع منح بطاقة صفراء بعد التحام قوي مع الدولي المغربي وليد ازارو وذلك وسط اعتراضات قوية من جانب الجهاز الفني للفريق التونسي.

وحاول وليد سليمان مباغتة الحارس معز بن شيريفية وتسديد الركلة الحرة مباشرة في مرماه إلا أن الدفاع التونسي تمكن من التصدي لها.

واضطر الأهلي إلي إجراء التغيير الأول بالنادي الأهلي بخروج أحمد فتحي ونزول محمد هاني بدلًا منه بالدقيقة 22.

واحتسب في الدقيقة 29 الحكم ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد تدخل من جانب معز بن شيريفية على المغربي وليد ازارو.

وسجل الهدف نجم الأهلي وليد سليمان بالدقيقة 33 من عمر المباراة.

واضطر الحكم إلي اللجوء إلي تقنية إعادة الفيديو الـVAR للتأكد من ركلة الجزاء.

وفي رد فعل سريع من جانب فريق الترجي التونسي حصل الفريق التونسي على خطأ من مكان خطير بالدقيقة 35 من عمر المباراة إلا أن الفريق التونسي لم يتمكن من استغلالها بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فوق عارضة الحارس محمد الشناوي.

وأنقذ في الدقيقة 40 الحارس التونسي معز بن شيريفية وذلك بعدما سدد أحمد حمودي كرة خطيرة متسغلًا تصويبة خاطئة من جانب عمرو السولية.

وأنهى في الدقيقة 41 محمد الشناوي هجمة خطيرة لفريق الترجي التونسي.

واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع وذلك نظرًا للعديد من الإصابات التي حدثت في الشوط الأول.

وأهدر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فريق الترجي التونسي هدفه الأول بعدما تصدت العارضة لهدف عالمي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من كل من :
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: سعد سمير، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد فتحي.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودي.
خط الهجوم: وليد أزارو.

بينما جاءت دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي، هجومية للغاية بعدما ضمت شريف اكرامى، محمد هانى، صبري رحيل، كريم نيدفيد، ميدو جابر، صلاح محسن، مروان محسن.

بينما على الجانب الآخر يلعب الترجي بالتشكيل التالي :
حراسة المرمى: معز بن شريفية
الدفاع: سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي - خليل شمام
الوسط: فرانك كوم – فوسيني كوليبالي – غيلان الشعلالي
الهجوم: أنيس البدري – طه ياسين الخنيسي – يوسف البلايلي

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا الأسبوع المقبل يوم الجمعة 9 من الشهر الجاري باستاد رادس بتونس في إياب نهائي إفريقيا.
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