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أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بمدينة تالاهاسي الأمريكية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن شخصًا لقى مصرعه وأصيب 4 أخرين عند قيام أحد المسلحين بإطلاق النار داخل نادي رياضي بمدينة تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن بيان أصدرته الشرطة الأمريكية قوله: "المصابون في حالة حرجة للغاية، حيث قام أحد المسلحين بإطلاق النار عشوائيًا داخل إحدى النوادِ الرياضية في المدينة، ولم نقبض على المشتبه به حتى الآن".
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