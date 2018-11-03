مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بمدينة تالاهاسي الأمريكية

أفادت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن شخصًا لقى مصرعه وأصيب 4 أخرين عند قيام أحد المسلحين بإطلاق النار داخل نادي رياضي بمدينة تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا الأمريكية.
ونقلت الشبكة عن بيان أصدرته الشرطة الأمريكية قوله: "المصابون في حالة حرجة للغاية، حيث قام أحد المسلحين بإطلاق النار عشوائيًا داخل إحدى النوادِ الرياضية في المدينة، ولم نقبض على المشتبه به حتى الآن".
ونقلت الشبكة عن بيان أصدرته الشرطة الأمريكية قوله: "المصابون في حالة حرجة للغاية، حيث قام أحد المسلحين بإطلاق النار عشوائيًا داخل إحدى النوادِ الرياضية في المدينة، ولم نقبض على المشتبه به حتى الآن".