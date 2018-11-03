مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بمدينة تالاهاسي الأمريكية

أفادت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن شخصًا لقى مصرعه وأصيب 4 أخرين عند قيام أحد المسلحين بإطلاق النار داخل نادي رياضي بمدينة تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا الأمريكية.



ونقلت الشبكة عن بيان أصدرته الشرطة الأمريكية قوله: "المصابون في حالة حرجة للغاية، حيث قام أحد المسلحين بإطلاق النار عشوائيًا داخل إحدى النوادِ الرياضية في المدينة، ولم نقبض على المشتبه به حتى الآن".