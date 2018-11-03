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أخبار العالم

روسيا: ارتفاع عدد المصابين في فيضانات إقليم كراسنودار إلى 724 شخصا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت أن عدد المصابين جراء الفيضانات التي تعرض لها إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، بلغ 724 شخصا.

وقال مصدر في الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "أصيب 730 شخصًا، لقى 6 منهم مصرعهم، ويبقى نحو 25 شخصًا في المستشفيات لتلقى العلاج اللازم".

وأدى هطول غير مسبوق للأمطار، الأسبوع الماضي، في منطقتي توأبسي وأبشيرون وكذلك مدينة سوتشي، لحدوث فيضانات وسيول لم تشهدها المنطقة.

وغمرت الفيضانات 1846 منزلا، يعيش فيها أكثر من خمسة آلاف شخص وتم إعلان حالة الطوارئ هناك، وإجلاء السكان جزئيا، واستنفار كل الطاقات لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضان، وإزالة آثاره.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت الماضي، محافظ إقليم كراسنودار ووزارة الطوارئ الروسية بتقديم المساعدة اللازمة إلى المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت المناطق الجنوبية في روسيا.
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