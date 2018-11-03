بسبب الخلاف على فرش بضائعهم.. إصابة 5 بائعين بالرصاص فى مشاجرة بعين شمس

شهد شارع أحمد عرابى بعين شمس، حالة من الفزع بين الأهالي وأصحاب المحلات، بعد وقوع مشاجرة بين عدد من البائعين تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم، ما تسبب فى إصابة 5 منهم بطلقات خرطوش، بينما تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط الطرفين والأسلحة المستخدمة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإخطار النيابة للتحقيق.



تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع أحمد عرابي، وتبين أن المشاجرة وقعت بين 4 بائعين بينهم طالب بالثانوى، 3 منهم مصابين بطلقات خرطوش، وبين 3 بائعين بينهم مصابون، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية.



ودلت التحريات التى أشرف عليها العميد محمود هندى، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، على حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية البيع، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهم بذويه لمناصرته، وتعدى الطرفان على بعضهم البعض محدثين ما بهم من إصابات، وتم ضبط طرفى المشاجرة وجار عرضهم على النيابة لسماع أقوالهم بعد التماثل للشفاء.