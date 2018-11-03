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فن

انطلاق مهرجان أيام قرطاج بمسرح الأوبرا التونسي.. اليوم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:05 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يفتتح اليوم الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان أيام قرطاج السينمائية بحضور عدد من السينمائيين والفنانين من دول عربية وأفريقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة ويتم عرض الفيلم المغربى "بلا موطن" للمخرجة نرجس نجار.

ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة عرض 206 أفلام يمثلون 47 بلدا، وفى برنامج "سينما تحت المجهر" ستخصص باقة من الأفلام قادمة من العراق والسنغال والبرازيل والهند ويحضر العراق فى هذا البرنامج بــ 18 فيلما (9 أفلام طويلة و9 أفلام قصيرة) وتشارك السينغال بــ 13 فيلما (9 أفلام طويلة و4 أفلام قصيرة) فيما يتمثل الحضور السينمائى الهندى فى 8 أفلام والبرازيلى فى 12 فيلما سينمائيا.

ومصر تشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى وهو الفيلم الذى تم عرضه فى مهرجان "كان" السينمائى الدولى كعرض أول والفيلم يتناول رحلة على الطريق عن رجل فى منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام يغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبى الطفل "أوباما" وحماره فى رحلة عبر أنحاء مصر فى محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته فى محافظة قنا.
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