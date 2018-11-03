انطلاق مهرجان أيام قرطاج بمسرح الأوبرا التونسي.. اليوم

يفتتح اليوم الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان أيام قرطاج السينمائية بحضور عدد من السينمائيين والفنانين من دول عربية وأفريقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة ويتم عرض الفيلم المغربى "بلا موطن" للمخرجة نرجس نجار.





ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة عرض 206 أفلام يمثلون 47 بلدا، وفى برنامج "سينما تحت المجهر" ستخصص باقة من الأفلام قادمة من العراق والسنغال والبرازيل والهند ويحضر العراق فى هذا البرنامج بــ 18 فيلما (9 أفلام طويلة و9 أفلام قصيرة) وتشارك السينغال بــ 13 فيلما (9 أفلام طويلة و4 أفلام قصيرة) فيما يتمثل الحضور السينمائى الهندى فى 8 أفلام والبرازيلى فى 12 فيلما سينمائيا.



