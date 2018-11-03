سباليتي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي

أعلن لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة جنوى، ضمن منافسات الجولة الـ11، في بطولة الدوري الإيطالي.



وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:



حراسة المرمي: هندانوفيتش



خط الدفاع: دي فري – دي أمبروزيو – دالبرات – سكرينيار.



خط الوسط: جاليارديني – بروزوفيتش – بوليتانو – جواو ماريو.



خط الهجوم:برسيتش – لوتارو مارتنيز

