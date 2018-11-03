ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سباليتي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:22 م
صدى البلد
أعلن لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة جنوى، ضمن منافسات الجولة الـ11، في بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمي: هندانوفيتش

خط الدفاع: دي فري – دي أمبروزيو – دالبرات – سكرينيار.

خط الوسط: جاليارديني – بروزوفيتش – بوليتانو – جواو ماريو.

خط الهجوم:برسيتش – لوتارو مارتنيز
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. أمطار غزيرة تضرب السعودية وسط فرحة المواطنين

نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو

جنح الغردقة تغرم صاحب مركب 5 آلاف جنيه لصيد أسماك القرش

في ذكرى وفاتها.. 4 أزواج في حياة مريم فخر الدين

دينا الشربيني بديلا لـ منى زكي في أهل الكهف

محمد صلاح يتسلح بإبداع الموسم الماضي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

مصرع زوجين وإصابة نجليهما في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى

الرئيس السيسي: موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية ثابت

الدستورية تبطل نظر منازعات قضاة مجلس الدولة على درجة واحدة

شاهد.. تعليق ميدو على أداء التحكيم فى مباراة الاهلى والترجى

صفوت حجازي يرفض مرافعة الدفاع عنه فى أحداث الاستقامة

الرئيس السيسي يستقبل أبو مازن.. ويؤكد: مستمرون في دعم القضية الفلسطينية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

فيديو

الباز: السيسي يتعامل بحنكة مع إثيوبيا للحفاظ على حقنا في المياه.. فيديو
فاروق الباز يوضح تأثير هبوط دلتا نهر النيل على المدن المحيطة.. فيديو
نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو
فاروق الباز يكشف أسباب نقص المياه في القارة الأفريقية.. فيديو
الباز: الحكومة تسعى لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟