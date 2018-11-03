ختام فعاليات منتدى المنصورة - باريس للعيون بأحد مراكز الجامعة..صور

استقبل الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث اليوم السبت فريق الخبراء الفرنسيين هلى هامش ختام فعاليات منتدى المنصورة – باريس للعيون الذى أقيمت فعالياته خلال الفترة من ٣٠ أكتوبر إلى 2 نوفمبر ٢٠١٨ تحت عنوان " الإبصار حق للجميع" فى إطار التعاون بين مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة وبين كل من الجمعية الطبية المصرية الفرنسية و السفارة الفرنسية بجمهورية مصر العربية ويضم الفريق البروفيسور جان لويه بورجيه ، البروفيسور جان ريميه فينولاند من جامعة باريس بفرنسا.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بأعمال رئيس الجامعة وإشراف كل من الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب وتنظيم الدكتور طارق محسن مدير مركز طب و جراحة العيون والدكتور عادل اللايح رئيس القسم والدكتور وليد أبو سمرة مقرر المنتدى.



كما قام الفريق بجولة تفقدية للجامعة وزيارة بعض المراكز التى تجسد التعاون بين جامعة المنصورة والجانب الفرنسى ومنها زيارة لمركز الخلايا الجذعية من الحبل السرى تحت اشراف الأستاذ الدكتور فرحة الشناوى.



وأشار الدكتور وليد أبو سمرة مقرر الملتقى أن مركز طب وجراحة العيون استضاف هؤلاء الخبراء فى مجال جراحات العيون لتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى وقام الخبراء باجراء 10 عمليات جراحات ترقيع القرنية وبالاضافة الى اجراء العديد من جراحات إزالة المياه الزرقاء للأطفال .



وأكد الدكتور طارق محسن مدير مركز طب وجراحة العيون أن المنتدى يقدم كل ماهو جديد فى إجراء عدد من العمليات الجراحية الخاصة بترقيع القرنية للأطفال وإزالة المياة الزرقاء للأطفال لتجنب العمى كما تم مناقشة الجديد فى عدة موضوعات أهمها الاكتشاف المبكر للمياة الزرقاء والجديد فى علاجها و عمليات الترقيع الكلى والجزئى للقرنية.