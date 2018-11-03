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تعليم

تعليم الإسماعيلية تشكل لجنة لبحث سد عجز المدرسين

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:04 م
صدى البلد
انجي هيبة
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديربة التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا، اليوم السبت، بديوان عام المديرية مع مديري التنسيقات وموجهي العموم حيث تقرر تشكيل لجنة برئاسة عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية وعضوية اسماعيل محسن مدير التعليم العام ومديري التنسيقيات وذلك لمناقشة سد عجز المدرسين.

يأتي ذلك فى إطار مجهودات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لسد العجز بالمواد الدراسية المختلفه وهي اللغه العربية والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية والرياضيات ومعلم فصل بجميع المراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وناقش مدير المديرية الخطوات التى تمت لتنفيذ النشرات سواء بالنقل او الندب لسد العجز علي أن تستمر اللجنة فى حالة انعقاد مستمر حتي يتم الانتهاء من سد العجز فى مختلف المراحل وعلي مستوى جميع الإدارات التعليمية الثمانية لضمان انتظام العملية التعليمية وانضباطها بالمدارس.

واختتم د خالد خلف سيتم اتخاذ كافة الحلول لسد العجز ومنها الخدمة العامة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وفق التخصصات التى بها عجز.
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