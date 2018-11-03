علي هامش منتدى شباب العالم.. وزيرة البيئة تلتقي شباب الأمم المتحدة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية دمج الشباب فى العمل البيئى وتفعيل دور الشباب فى الحفاظ على الموارد الطبيعية. جاء هذا خلال لقاء وزيرة البيئة لمجموعة شباب الأمم المتحدة وذلك على هامش منتدى شباب العالم الذي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.



واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء استراتيجية وزارة البيئة لإشراك الشباب فى مختلف المجالات البيئية ومنها منظومة المخلفات والحفاظ على التنوع البيولوجى بالإضافة إلى مشاركة الشباب فى مبادرة التصدى للتغيرات المناخية حيث شارك مجموعة من الشباب وزيرة البيئة انطلاق ماراثون للدراجات على شاطئ الإسكندرية أكتوبر الماضى.



تناول اللقاء عرض تجارب الدول الأخرى فى الحد من استهلاك البلاستيك وكيفية الاستفادة منها وخاصة تجربة النمسا.



أكدت الوزيرة على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي مشيرة إلى المبادرة المصرية لتشجيع إستخدام مناهج النظم الإيكولوجية المستندة إلي الطبيعة للتصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام الايكولوجي والتى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي المزمع عقده نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ ودور الشباب فى الترويج لها، مشيرة إلى عقد مفاوضات بشأن التغير المناخى ببولندا للتفاوض على خطة العمل لتنفيذ اتفاق باريس.



وأجمع الشباب المشاركين على أهمية دمج مفاهيم التنوع البيولوجي فى كافة القطاعات التنموية وأهمية مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي لرفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه، وأشاروا الي قيامهم بتسويق مؤتمر التنوع البيولوجي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

