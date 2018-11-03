ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

علي هامش منتدى شباب العالم.. وزيرة البيئة تلتقي شباب الأمم المتحدة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:14 م
صدى البلد
حنان توفيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية دمج الشباب فى العمل البيئى وتفعيل دور الشباب فى الحفاظ على الموارد الطبيعية. جاء هذا خلال لقاء وزيرة البيئة لمجموعة شباب الأمم المتحدة وذلك على هامش منتدى شباب العالم الذي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء استراتيجية وزارة البيئة لإشراك الشباب فى مختلف المجالات البيئية ومنها منظومة المخلفات والحفاظ على التنوع البيولوجى بالإضافة إلى مشاركة الشباب فى مبادرة التصدى للتغيرات المناخية حيث شارك مجموعة من الشباب وزيرة البيئة انطلاق ماراثون للدراجات على شاطئ الإسكندرية أكتوبر الماضى.

تناول اللقاء عرض تجارب الدول الأخرى فى الحد من استهلاك البلاستيك وكيفية الاستفادة منها وخاصة تجربة النمسا.

أكدت الوزيرة على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي مشيرة إلى المبادرة المصرية لتشجيع إستخدام مناهج النظم الإيكولوجية المستندة إلي الطبيعة للتصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام الايكولوجي والتى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي المزمع عقده نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ ودور الشباب فى الترويج لها، مشيرة إلى عقد مفاوضات بشأن التغير المناخى ببولندا للتفاوض على خطة العمل لتنفيذ اتفاق باريس.

وأجمع الشباب المشاركين على أهمية دمج مفاهيم التنوع البيولوجي فى كافة القطاعات التنموية وأهمية مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي لرفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه، وأشاروا الي قيامهم بتسويق مؤتمر التنوع البيولوجي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
loading...

ترشيحاتنا

السيسي لشباب العالم: أهلا بكم في مصر.. بحبكم كلكم

نجل ميلاد حنا يحكي جوانب خفية في شخصية والده وعشقه لمصر.. فيديو

إقالة مدرب الاهلي السابق من تديب سبورتنج لشبونة

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء طلعة تدريبية

أول قرار من المدير الفني للإسماعيلي بعد التعادل مع المصري

وليد سليمان ينضم لقائمة منتخب مصر أمام تونس

أكبر فضيحة في تاريخ الجيش التركي.. 2700 دولار مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية

السيسي يطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش الإرهابية .. فيديو

علي جمعة: الرسول محمد أفضل من الكعبة والعرش

أهلاوي ولا زملكاوي .. مشهد سينمائي يكشف عن الانتماء الكروي لعمالقة الزمن الجميل

عبد الله السعيد وعبد الشافي يشاركان في فوز الأهلي على النصر بثنائية.. فيديو

الحياة تحت الماء بدون معدات غطس وأنابيب أكسجين.. أغرب الأماكن للإقامة هناك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

فيديو

أحمد موسى: أيدي عناصر الإخوان ملطخة بدماء شهداء مصر .. فيديو
حفيد مانديلا: فخور بجدي لتمكنه من تغيير حياة الأفارقة.. فيديو
أحمد موسى يكشف عدو مصر الأول .. فيديو
حفيد نيلسون مانديلا: نحن هنا لمناقشة كيف نجعل العالم أفضل..فيديو
أحمد موسى يثبت بالوثائق تورط الإخوان في قتل المصريين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟