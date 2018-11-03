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اقتصاد

غدا.. المالية تبيع أذون خزانة بـ 17.75 مليار جنيه

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تطرح وزارة المالية غدا " الأحد"، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 17.75 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ووفقا لجدول عطاءات الخزانة العامة بالبنك المركزي المصري فإنه من المقرر طرح أجل 91 يوما بـ 9.25 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 8.5 مليارا .

و تستهدف الوزارة علي مدار الأسبوع الجاري طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ37.75 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر 3 طروحات أسبوعية بانخفاض بلغ1.5 مليار جنيه واحد عن الأسبوع الماضي؛ من إجمالي 153.5 مليار مستهدفة خلال نوفمبر الجاري.

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