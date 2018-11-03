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محافظات

إحالة 10 عاملين بمدرسة الزهراء الإعدادية بالشرقية للتحقيق

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:03 م
إحالة ١٠ من العاملين
إحالة ١٠ من العاملين بمدرسة الزهراء الاعدادية المشتركة
محمد الطحاوي
قرّر محافظ الشرقية إحالة 10 من العاملين بمدرسة الزهراء الاعدادية المشتركة الفترة الصباحية ومدير المدرسة ومسئول سجلات الحضور والانصراف بالمدرسة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أجازات مسبقة لجهة العمل الأمر الذي ترتب عليه خللًا في الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة .

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة مفاجئة لمدرسة الزهراء الإعدادية المشتركة لمتابعة سير وانتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات التعليمية للطلبة تبين غياب 10 من العاملين بالمدرسة من إجمالي 56 معلماً الأمر الذي يترتب عليه التقصير في أداء الخدمات المقدمة للطلبة .

وأكد محافظ الشرقية علي ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة علي العاملين وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة ولتحقيق الانضباط في العمل.
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