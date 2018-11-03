محمد وهدان: العزاء في الإسلام 3 أيام فقط ..فيديو

قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن العزاء في الإسلام 3 أيام فقط ، ولايوجد شيء اسمه الذكرى السنوية، أو الأربعين .



وأضاف وهدان خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الأمر فيه إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يطيقون، ومذهب جمهور الفقهاء يقول إن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنه.



وتابع: لا يجوز المأتم لا في اليوم الأول ولا في الأسبوع الثاني ولا على رأس السنة كله من البدع و الخرافات