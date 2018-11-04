الري: تعاون إقليمي ومحلي لتعزيز مجالات التدريب بالوزارة

أعلنت وزارة الرى والموارد المائية أن قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وفروعه بالاقاليم شهد العديد من الإنجازات والأنشطة خلال شهر اكتوبر الماضي، حيث قام القطاع بتنفيذ العديد من الأنشطة بالمقر الرئيسي .



أوضحت الوزارة أنه فى ضوء برتوكول التعاون المبرم بين قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ومنظمة الجايكا اليابانية إستقبل القطاع وفدًا ممثلًا للمنظمة وكذلك وزير جمهورية اليمن الشقيق وذلك لمناقشة الإجراءات اللوجستية التي يقوم بها القطاع تمهيدًا لعقد عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة لصالح دولة اليمن الشقيق وذلك في إطار الدور الإقليمي لقطاع التدريب في منطقة الشرق الأوسط.



وحول التعاون بين قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ووزارة البيئة في مجال التدريب وتنمية القدرات أكدت الوزارة فى بيانها أنه تم تنفيذ عدة دورات للسادة العاملين بوزارة البيئة تحت عنوان "إدارة الوقت وضغوط العمـــل"– "تقيـــيـــم أداء العامليــــن - ""إدارة الجـــودة الشـــاملة" - "إدارة المكاتب والسكرتارية" بقطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وذلك من خلال خطة تدريبية متكاملة تم وضعها بالتنسيق بين الوزارتين بما يخدم مجالات العمل بالوزارتين وبما يحقق الصالح العام.



وفي إطار الإهتمام بتزويد القيادات المستقبلية بالمهارات الإدارية والفنية اللازمة لتولي المهام المستقبلية قام القطاع بتنفيذ مجموعة دورات تدريبية لعدد 300 مهندسًا وتأهليهم لشغل وظيفة مساعد مدير أعمال والتى تم خلالها العمل على رفع القدرات الهندسية والإدارية والمالية للمهندسين بما يتماشى مع إستراتيجية بناء القدرات بالوزارة.



وإهتمامًا بتزويد العاملين بالوزارة بمهارات الحاسب الآلي في مختلف المجالات قام القطاع بتنفيذ دورة تدريبية في مجال برنامج "SQL Server" لعدد 18 متدربًا من مختلف قطاعات الوزارة.



من جانبه، أكد الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى أنه حرصا من القطاع على إلمام العاملين في مجال الشئون المالية والإدارية بقانون الخدمة المدنية الجديد فقد قام القطاع بتنفيذ برنامجًا تدريبيًا مدته ثلاثة أيام في هذا المجال بما يتيح للمتدربين الإلمام بتفاصيل القانون الجديد لتطبيقه بما يخدم صالح العاملين ويحسن من أدائهم وتطوير منظومة العمل بالوزارة .



كما تم تنفيذ هذا البرنامج في أكثر من فرع من فروع القطاع لنشر الوعي بهذا القانون ، حيث تم تنفيذه أيضًا في فرعى القطاع بإلمنيا وإسنا.



وفى ضوء الإهتمام ببناء وتنمية قدرات شباب الوزارة بكافة المحافظات ليكون قادرًا على توجيه إمكاناته للمساعدة ودعم إتخاذ القرار لقيادات الوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية بما يحقق إستراتيجية الدولة فى إدماج الشباب فى عملية القيادة للتطوير والإبتكار قام الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بإفتتاح الدورة التدريبية فى مجال "إعداد القيادات الشابة الهندسية" حيث يتم تنفيذ البرنامج لعدد 30 مهندسا وذلك فى الفترة من 21 أكتوبر 2018 الى 21 فبراير 2019. وجاري البدء فى الإستعداد لتنفيذ هذا البرنامج للقيادات الشابة الإدارية وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لتنمية قدرات كافة شباب الوزارة، كما قام الدكتور رجب بجولة تفقدية بالقطاع لمتابعة أنشطة القطاع والدورات الجارى تنفيذها حاليًا.



وفي نطاق المراكز الفرعية على مستوى الجمهورية قام فرع دمنهور بتنفيذ البرنامج التدريبى في مجال (MS Word) لعدد 24 متدربا ..كما تم تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال (Excel) لعدد 26 متدرب من مختلف قطاعات الوزارة. تم تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال صياغة وكتابة العقود لمدة ثلاثة أيام لعدد 20 متدربا .



كذلك قام فرع كفر الشيخ بتنفيذ البرنامج التدريبى في مجال أصول ومهارات التحقيق الإدارى لمدة يومان لعدد ٣٢ متدرب و تم تنفيذ البرنامج التدريبى في مجال الحجز الإداري وآلية تحرير المخالفات ولمدة يومين لعدد 45 متدرب من مختلف قطاعات الوزارة ري وصرف وميكانيكا وكهرباء وتوسع



كما قام فرع الزقازيق تنفيذ البرنامج التدريبى في مجال تشغيل الحاسب الآلي وإستخدام شبكة الإنترنت لمدة خمسة أيام لعدد 22 متدرب و تنفيذ البرنامج التدريبى في مجال بناء وإدارة فرق العمل لعدد 19 متدرب و تنفيذ البرنامج التدريبى قياس التصرفات لمدة ثلاثة أيام لعدد 22 متدرب من مختلف قطاعات الوزارة. والذي تم فيه قيام المتدربين برحلة علمية خلف قنطرة ك ٢٤ بحر مويس وذلك إستمرارًا لنهج قطاع التدريب في دعم الجوانب العملية للبرامج التدريبية بجانب الجوانب النظرية. تنفيذ ندوة توعية حول قانون التعويضات حضرها 23 مشاركًا للتعرف على النصوص القانونية التي تنظم التعويضات داخل وزارة الري وطبقًا للقانون المصري. تم تنفيذ ندوة بعنوان الضريبة على المرتبات لعدد 47 متدربا



ا وقام فرع الفيوم بتنظيم ندوة بعنوان التوجهات الحديثة في إدارة الموارد المائية لعدد ٢٦ متدرب . تم تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال Wordلعدد ١٤ متدرب. فرع إلمنيا تنفيذ دورة تدريبية فى مجال تشغيل الحاسب الآلى وإستخدام الإنترنت (Windwos7) لعدد (18) متدرب.



كما قام فرع إسنا بتنفيذ دورة تدريبية فى مجال قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وتطبيقاته ولائحته التنفيذية لعدد ١٤ متدرب. وتنفيذ دورة اللغة الإنجليزية "مستوى ثانى" لمدة خمسة أيام لعدد 18 متدرب من مختلف قطاعات الوزارة. كما تم تنفيذ البرنامج التدريبى في مجال (PLC) Programmable Logic Control مستوى أول لمدة خمسة أيام لعدد 16 متدرب من مختلف قطاعات الوزارة. بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه المائى جنوب الوادى بإسنا وفى إطار المساهمة فى الدعم الفنى لروابط مستخدمى المياه والمشاركة في إدارة منظومة المياه ،فقد تم عقد عدد (19) ندوة تحت عنوان "الدعم الفنى لروابط مستخدمى المياه وفريق العمل وذلك لروابط محافظات قنا – الأقصر – أسوان.