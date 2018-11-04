رئاسة الجمهورية: الشباب يحظى بإهتمام بالغ من السيسي.. فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، إن منتدى شباب العالم اصبح على رأس أجندة النشاطات الشبابية على مستوى العالم.



وتابع راضي خلال لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز اليوم، الأحد، أن المنتدى هذا العالم شهد إقبالًا كبيرًا عن العام الماضي، حيث يشارك هذا العام 5000 شاب وشابة، مقارنة بـ3000 مشارك العام الماضي.



وتابع راضي أن تلك الفاعلية تبث عدد من الرسائل الهامة لكافة دول الاعلم أبرزها السلام والتعايش وقبول الآخر وقبول الآخر وتبادل الخبرات.



وأشار "راضي" إلى أن هذا المنتدى يتيح للشباب الفرصة للتعلم الحقيقي ورؤية المسؤولين والنقاش معهم بشكل مباشر، موضحًا أن الشباب يحظى بإهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.