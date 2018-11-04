ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئاسة الجمهورية: الشباب يحظى بإهتمام بالغ من السيسي.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:04 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
ندى فتح الله
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، إن منتدى شباب العالم اصبح على رأس أجندة النشاطات الشبابية على مستوى العالم.

وتابع راضي خلال لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز اليوم، الأحد، أن المنتدى هذا العالم شهد إقبالًا كبيرًا عن العام الماضي، حيث يشارك هذا العام 5000 شاب وشابة، مقارنة بـ3000 مشارك العام الماضي.

وتابع راضي أن تلك الفاعلية تبث عدد من الرسائل الهامة لكافة دول الاعلم أبرزها السلام والتعايش وقبول الآخر وقبول الآخر وتبادل الخبرات.

وأشار "راضي" إلى أن هذا المنتدى يتيح للشباب الفرصة للتعلم الحقيقي ورؤية المسؤولين والنقاش معهم بشكل مباشر، موضحًا أن الشباب يحظى بإهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي: العلاقة مع الترجي التونسي تاريخية ولا تقبل التشكيك

السيسي: المنتدى أحد سبل التواصل مع الشباب واكتشاف قدراته.. فيديو

غرق سفينة بولندية في بحر البلطيق.. والسبب مجهول

خالد بيومي للتوانسة: لا تنظروا إلى إعلاميين هدفهم زيادة عدد المشاهدة

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

حقيقة حرمان جماهير الترجى من حضور إياب نهائى إفريقيا أمام الأهلى

الرئيس السيسي يعقب علي حادث المنيا الإرهابي.. فيديو

السيسي: نرفض التمييز الديني في مصر .. فيديو

في عيد ميلاده.. تعرف على العمر الحقيقي لمحمد حماقي

براءة الحكم الجزائري من ركلة جزاء أزارو.. فيديو

ننشر معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

فيديو جراف.. فتاة تقتل مدير مدرسة بسبب يوم الاثنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

مواطن يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة: مركب شرايح في رجلي ومعنديش مصدر دخل.. فيديو وصور

شاهد.. شعار منتدى شباب العالم على البطيخ بشرم الشيخ

القوات المسلحة: انطلاق فعاليات تدريب درع العرب -1 بقاعدة محمد نجيب

فيديو

شكري: أجندة إفريقيا 2063 تقضي على الفقر في القارة.. فيديو
سامح شكري: أجندة 2063 حققت اكتفاء التجارة الحرة بقارة افريقيا.. فيديو
شكري: الرئيس السيسي النصير الأول لتمكين المرأة في مصر.. فيديو
شاهد..السيسي يصل جلسة أجندة أفريقيا ويوجه اعتذارا لوزير الخارجية
رئاسة الجمهورية: الشباب يحظى بإهتمام بالغ من السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟