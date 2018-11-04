أبو النمرس يكتسح العياط بـ9 أهداف..وجينيس يفوز على جولدي المتصدر بالقسم الثالث

انتهت مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة للقسم الثالث،وتعرض فريق العياط لأكبر هزيمة في الأسبوع،حيث خسر بنتيجة تسعة أهداف دون رد أمام أبو النمرس .
وحقق فريق جينيس الفوز على جولدى المتصدر 2/3، وتعرض فريق حلوان العام صاحب المركز السابع لخسارة من فريق المعادي بنتيجة 4/2 .
وتلقى الصيد هزيمة من الصف بهدف دون رد،وتعادل كرداسة مع أكتوبر 2/2.
كما حسم التعادل الإيجابي لقاء الطائرات مع البنك الأهلي 2-2 ،حيث سجل للبنك عمرو عزت، ومحمد أحمد "لعبه"، وأحرز للطائرات مصطفى ثابت، وأحمد محمد حسين.
- وجاء ترتيب المجموعة الخامسة
1- جولدى 26 نقطة
2- البنك 25 نقطة
3- المعادي 24 نقطة
4- جينيس 24
5- الدخان 20 نقطة
6-اكتوبر19 نقطة
7-حلوان17 نقطة
8- أبو النمرس 17 نقطة
9- الصف 12 نقطه
10- الصيد 11نقطه
11- الطائرات 9 نقاط
12- كرداسة8 نقاط
13- العياط 3 نقاط
وحقق فريق جينيس الفوز على جولدى المتصدر 2/3، وتعرض فريق حلوان العام صاحب المركز السابع لخسارة من فريق المعادي بنتيجة 4/2 .
وتلقى الصيد هزيمة من الصف بهدف دون رد،وتعادل كرداسة مع أكتوبر 2/2.
كما حسم التعادل الإيجابي لقاء الطائرات مع البنك الأهلي 2-2 ،حيث سجل للبنك عمرو عزت، ومحمد أحمد "لعبه"، وأحرز للطائرات مصطفى ثابت، وأحمد محمد حسين.
- وجاء ترتيب المجموعة الخامسة
1- جولدى 26 نقطة
2- البنك 25 نقطة
3- المعادي 24 نقطة
4- جينيس 24
5- الدخان 20 نقطة
6-اكتوبر19 نقطة
7-حلوان17 نقطة
8- أبو النمرس 17 نقطة
9- الصف 12 نقطه
10- الصيد 11نقطه
11- الطائرات 9 نقاط
12- كرداسة8 نقاط
13- العياط 3 نقاط