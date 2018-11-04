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رياضة

أبو النمرس يكتسح العياط بـ9 أهداف..وجينيس يفوز على جولدي المتصدر بالقسم الثالث

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة للقسم الثالث،وتعرض فريق العياط لأكبر هزيمة في الأسبوع،حيث خسر بنتيجة تسعة أهداف دون رد أمام أبو النمرس .

وحقق فريق جينيس الفوز على جولدى المتصدر 2/3، وتعرض فريق حلوان العام صاحب المركز السابع لخسارة من فريق المعادي بنتيجة 4/2 .

وتلقى الصيد هزيمة من الصف بهدف دون رد،وتعادل كرداسة مع أكتوبر 2/2.

كما حسم التعادل الإيجابي لقاء الطائرات مع البنك الأهلي 2-2 ،حيث سجل للبنك عمرو عزت، ومحمد أحمد "لعبه"، وأحرز للطائرات مصطفى ثابت، وأحمد محمد حسين.

- وجاء ترتيب المجموعة الخامسة

1- جولدى 26 نقطة

2- البنك 25 نقطة

3- المعادي 24 نقطة

4- جينيس 24

5- الدخان 20 نقطة

6-اكتوبر19 نقطة

7-حلوان17 نقطة

8- أبو النمرس 17 نقطة

9- الصف 12 نقطه

10- الصيد 11نقطه

11- الطائرات 9 نقاط

12- كرداسة8 نقاط

13- العياط 3 نقاط
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